Como-Lecce 2-0, esulta Fabregas e altro ko per i salentini

E' il monday match delle 18 quello tra Como-Lecce, uno scontro diretto per non retrocedere tra gli uomini di Fabregas e quelli di Giampaolo. I primi vengono dalla sconfitta per due reti a zero contro l'Inter di Inzaghi a San Siro, una partita dove il Como ha mostrato comunque un bel calcio rimanendo in partita fino all'ultimo istante.

Dall'altra parte il Lecce di Giampaolo, squadra che sta mostrando molta grinta per sconfiggere le tante mancanze tecniche che la stanno facendo scendere in classifica. Altra sconfitta infatti arrivata dopo quella incassata con la Lazio grazie al gol di Marusic nel finale.

L'andamento del match

Una gara che ha visto il Como padroneggiare in largo e lungo, sia dal punto di vista del gioco espresso in campo che nelle statistiche riportate. La squadra di casa infatti si è permessa il lusso anche di sbagliare un rigore con Paz nel primo tempo per poi chiudere il match nel secondo tempo con un gol proprio di Paz e il raddoppio dell'ex Milan Cutrone. Una vittoria strameritata per gli uomini di Fabregas che hanno chiuso il match con un possesso palla a favore del 60% contro 40% e con i tiri in porta che segnano uno schiacciante 8 a 1. Numeri chiari e netti che evidenziano la partita a senso unico che è andata in scena questo pomeriggio allo stadio Giuseppe Sinigaglia e che non rispecchiano certamente i soli due punti di differenza che i due club si passano in classifica.

La classifica

Il Como sta vivendo sicuramente un momento molto positivo, prestazioni ottime e risultati che arrivano portando punti preziosi per la lotta salvezza. I punti sono 18 al momento e la zona retrocessione si sta allontanando.

Brutto momento invece in casa Lecce, i punti sono 16 e la terzultima posizione che significa retrocessione è ad appena 2 punti. Il nuovo allentore Giampaolo ha portato sicuramente una ventata di novità e tanta grinta da mettere in campo ma i limiti tecnici di questa squadra stanno emergendo sempre più avvicinando inesorabilmente la zona che porta alla retrocessione. Chissà se la società salentina interverrà sul mercato per abbassare un pò le probabilità di retrocedere nella serie cadetta.