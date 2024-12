Mercato Lazio, una squadra di Serie A su Hysaj: ecco quale

La Lazio affronta il mercato in uscita

Non solo movimenti in entrata: la Lazio è impegnata anche nella gestione delle cessioni. Tra i giocatori in esubero figura Elseid Hysaj, ormai escluso dalla rosa e fuori dai piani tecnici del club biancoceleste. La società sta già lavorando per trovargli una nuova destinazione nel mercato di gennaio, con l’obiettivo di alleggerire la rosa e risolvere la situazione del terzino albanese.

Il Lecce interessato a Hysaj

Secondo quanto riportato dall'esperto di mercato Alfredo Pedullà, Hysaj sarebbe nel mirino di una squadra di Serie A: il Lecce. Il club salentino starebbe valutando un’operazione in prestito per il difensore, che ha un contratto con la Lazio fino a giugno 2026. Si tratta di una trattativa ancora in fase iniziale, ma da seguire con attenzione nelle prossime settimane.