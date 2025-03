Lazio e infortuni: un'emergenza senza fine tra stop muscolari e turnover mancato

Almeno ieri si è rivisto Dele-Bashiru in gruppo, ma rischia di essere un abbaglio: il nigeriano sente ancora dolore a una caviglia teoricamente distorta dal 22 febbraio a Venezia (5 gare ko, con l'apparizione col Plzen di mezzo) e Vecino è squalificato. Il nuovo acquisto Belahyane dovrà per forza essere più utilizzato, ma anche il marocchino è stato escluso dalla lista Uefa, chissà in base a quale piano diabolico.

Da Auronzo a oggi si sono "salvati" solo i portieri, Marusic, Guendouzi, Isaksen e Tchaouna, mentre altri 18 biancocelesti sono finiti almeno una volta ko. Ben 26 infortuni (18 muscolari) hanno complicato il cammino, soprattutto nell'ultimo periodo di calo fisico.

Lazio, troppi infortuni: numeri allarmanti e responsabilità

È vero che tutte le squadre impegnate su tre fronti con un calendario strettissimo hanno patito gli stessi guai (qualcuno anche di più), ma qui va anche analizzato un concorso di colpe con lo staff tecnico (sotto la lente il preparatore Petruolo) e Baroni, che ha forzato corse e rientri dal ritiro estivo (vedi il primo infortunio di Tavares nell'amichevole col Trapani), passando a dicembre per Vecino (ricaduta, strappo e 18 partite out) sino ad arrivare alla seconda lesione all'adduttore sinistro di Castellanos rientrato dopo 25 giorni rispetto ai 40 di stop previsti (67' in campo col Viktoria, stiramento al polpaccio destro, comunicato medico biancoceleste sbagliato e corretto da un post dell'argentino), che ora spera di tornare col Bodo ma soprattutto nel derby dall'inizio.

Turnover e preparazione atletica: i motivi della crisi biancoceleste

Gli esami di oggi daranno un responso più preciso, ma senza il Taty la Lazio ha collezionato 3 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte, comprese le due umiliazioni con Inter (0-6) e Bologna (5-0). Lotito e Fabiani hanno chiesto a Baroni più turnover nel confronto di giovedì scorso, così si rischia solo di girare la ruota a Formello.

