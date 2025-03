Lazio, la squadra è prima in una speciale classifica: il dato sui goal negli ultimi 30 minuti

Un dato che si può sottolineare in questa prima stagione della Lazio di Baroni sono i goal segnati negli ultimi 30 minuti. Possiamo dire con certezza che, considerando i goal siglati nell’ultima mezz’ora, non soltanto la classifica di Serie A cambierebbe totalmente, ma i biancocelesti risulterebbero addirittura in testa. Questa è l’analisi effettuata da “Cronache di spogliatoio“, nell’ultima puntata di “Elastici“, realizzata con l’aiuto di Stefano Ferre.

Lazio prima per goal negli ultimi 30 minuti

Cosa succede negli ultimi 30 minuti di una partita in Serie A? È quello che viene da chiedersi quando si guarda la Lazio che, nel nostro campionato, la squadra che ha maggiormente segnato nell’ultima mezz’ora dei suoi match (25 goal). questo dato ci porta a riflettere sull’importanza delle panchine, dei suoi elementi e dei subentrati, cioè di quei calciatori che vengono inseriti a metà o, come in questo caso, a fine partita. Per la Lazio ci viene in mente l’immagine di Pedro, calciatore spesso risultato determinante, nonostante non fosse partito dall’iniziograzie alla sua esperienza e professionalità. Non solo lui, 25 goal della Lazio sono realizzati soprattutto grazie allo spirito della squadra e alla capacità di non mollare mai.

Classifica goal segnati negli ultimi 30 minuti

La Lazio non è l’unica squadra a segnare negli ultimi minuti, è solo quella che ha segnato di più nell’ultima mezz’ora. Se osservassimo una classifica basata su i goal nell’ultimi 30 minuti la Lazio sarebbe prima con 25, seguita da Bologna (21); Atalanta, Inter e Roma (20); Juventus, Napoli (19); Parma e Torino (16). Sicuramente, guardando questo dato, gli equilibrio della classifica cambierebbero notevolmente e siamo di fronte ad un quadro molto diverso rispetto a quello della reale e attuale classifica del nostro campionato.

