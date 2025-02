La moviola di Cagliari-Lazio: Manganiello in gestione. Giusto annullare il gol a Dia

La Lazio torna alla vittoria dopo lo stop nell'ultima giornata contro la Fiorentina e guadagan tre punti pesantissimi sul campo del Cagliari. La squadra di Baroni, guidata questa sera da Fabrizio Del Rosso vista la squalifica del tecnico biancoceleste, si rilancia così in classifica ritornando al quarto posto e guadagnando punti su Atalanta, Milan e Roma.

Manganiello, Lazio-Cagliari - IPA

La moviola di Cagliari-Lazio

Manganiello fin da subito lascia intendere soprattutto alla formazione di casa di aver adottato un metro di giudizio largo lasciando spesso giocare nei contatti di debole intensità. Nella prima frazione di gioco l'episodio degno di rilievo dal punto di vista arbitrale è il gol correttamente annullato a Dia. Un rimpallo aveva fatto segnare goffamente l'attaccante senegalese con il gol subito annullato dal guardalinee per fuorigioco, decisione tuttavia erronea in quanto Dia era in posizione regolare, ma dopo un silent-check del VAR si vede che Mina rinviando la palla tocca la mano del numero 19 biancoceleste con la palla che termina goffamente in porta, dunque gol annullato correttamente.

Negli ultimi 45' di gara la partita si fa inevitabilmente più intensa con gli animi che si scaldano, ma Manganiello ha tenuto ben salda la conduzione di gara non estraendo alcuna sanzione lungo tutto l'arco dei 95'. L'episodio forse centrale del secondo tempo è il tocco in area di Mina con la mano mentre era in scivolata, Manganiello non interviene e il VAR conferma la decisione del direttore di gara.

Cartellini gialli: 0

Cartellini rossi: 0

Il voto a Manganiello

Voto: 6.5

Gestisce correttamente la partita, placando gli animi che si sono scaldati soprattutto nel finale. Non ha estratto alcuna sanzione disciplinare in tutta la partita dimostrando grande autorità nel rettangolo di gioco senza però infierire con cartellini.