L’Inter batte il Feyenoord in trasferta: quarti di finale sempre più vicini

L’Inter batte 0-2 il Feyenoord e, in vista del match di ritorno, è sicuramente un ottimo risultato: ricordiamo che si tratta dell’unica squadra italiana rimasta in Champions League. Ecco il racconto del match

Feyenoord-Inter

È stato un primo tempo equilibrato quello tra le due squadre: il Feyenoord ha tenuto il pallino del gioco mettendo in difficoltà l’Inter nella fascia destra, gli ospiti però hanno sfruttato l’unica occasione con Thuram portandosi in vantaggio nel primo tempo. Gli olandesi hanno accusato il colpo e, nella seconda frazione di gioco, l’Inter ha raddoppiato grazie ad un gran gol di Lautaro Martinez; Zielinski ha sprecato l’occasione dagli undici metri. In vista del ritorno è sicuramente un ottimo risultato per l’Inter considerando anche la lotta in campionato per lo scudetto.

Champions League, le partite di questa sera

Questa sera ci sono in programma tre sfide: Psg-Liverpool, Bayern Monaco-Bayer Leverkusen e Benfica-Barcellona. Domani invece andranno in scena Conference ed Europa League con Lazio, Roma e Fiorentina coinvolte.