AIA: pubblicate le modifiche alle regole del Gioco del calcio

Quest'oggi sono state pubblicate, dall'AIA, tutte le modifiche alle Regole del Gioco del calcio.

Le novità sono state riportate da Gianpaolo Calvarese sul suo profilo Instagram, spiegando anche che si tratta di modiche approvate da mesi, durante la 139esima Assemblea Generale Annuale svolta il 1° marzo del 2025.

Gli argomenti delle novità

Le modifiche sono diverse e riguardano argomenti molto importanti del mondo del calcio giocato, come i calciatori, l'inizio e la ripresa di gioco, il pallone in gioco non gioco, il fuorigioco, falli e scorrettezze, il calcio d'angolo e il protocollo VAR.

Tra le novità più importanti si possono elencare quella riguardante il tempo a disposizione dei portieri con la palla in mano: in caso di superamento del limite di tempo, verrà assegnato un calcio d'angolo alla squadra avversaria; e la regola sul doppio tocco sul calcio di rigore, invece, viene determinata in base all'intenzionalità del doppio tocco: se accidentale, infatti, come riporta Tuttomercatoweb:

Se la rete viene segnata, il calcio di rigore deve essere ripetuto; se la rete non viene segnata, viene assegnato un calcio di punizione indiretto (a meno che l’arbitro non applichi il vantaggio quando ne trae chiaramente beneficio la squadra difendente) o, in caso di tiri di rigore, il tiro viene registrato come sbagliato.

Il post Instagram