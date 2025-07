Oliviero: "Un’emozione oltre ogni sogno. L'unione è la nostra forza"

L’Italia Femminile scrive un’altra pagina importante della propria storia recente, centrando la qualificazione alla semifinale dell’Europeo, di cui si è resa protagonista anche la calciatrice biancoceleste, Elisabetta Oliviero, siglando la rete contro la Spagna che ha portato le Azzurre alla qualificazione ai quarti di finale. Il difensore della Lazio ha parlato ai microfoni di Vivo Azzurro TV per raccontare le emozioni di questo storico traguardo.

L'intervista a Oliviero

È stata una serata magica, a seguire festeggiamenti per tutta la notte, ma adesso, a mente fredda, che emozioni ti ha regalato la partita e la serata di ieri? Beh, sicuramente svegliarsi per dire, perché io ancora non ho dormito, e realizzare quello che è successo ieri sera è un'emozione incredibile. Io sono una che parla tanto, a volte troppo, e veramente non ho le parole per scrivere, perché va oltre ogni sogno, veramente.

È il momento del gol al novantesimo di Cristiana, qual è stata la tua prima reazione? E poi, nel vedere la corsa del mister a raggiungervi lì sotto i tifosi, che emozione è stata? Wow, questo è stato il mio primo pensiero, perché ribadisco quello che ho detto quando ha segnato contro il Portogallo. Si riconferma una giocatrice incredibile, che ha sempre fame e voglia di segnare per tutti, non solo per se stessa. È stato incredibile, ma in cuore nostro sapevamo che l'avremmo sbloccata in qualche modo. La corsa del mister, ma di tutto lo staff, è stata solo una rappresentazione di quello che siamo come gruppo, come unione. Era giusto che fossimo lì a esultare tutti insieme. Avete scritto una pagina di storia, ma adesso se ne apre un'altra, c'è un foglio bianco davanti a voi.

Continua la calciatrice biancoceleste