Calciomercato Lazio, Pedullà: "Zaccagni e Casale lontani da Roma? Vi spiego la situazione"

Negli ultimi giorni sono ribalzate diverse voci di calciomercato che vedevano Casale in orbita Bologna e Zaccagni accostato alla Juventus.

Casale-Bologna e Zaccagni-Juve: come realmente stanno le cose

Sul difensore italiano sarebbe piombato il ds dei rossoblù Sartori dopo l'addio, quasi certo, di Calafiori. Il centrale sembra ormai prossimo alla Premier League (Arsenal e Chelsea in pole) e i felsinei sono alla ricerca di un sostituto: Nicolò Casale, che alla Lazio ha vissuto una stagione tutt'altro che positiva, potrebbe rappresentare un'occasione di mercato.

Su Zaccagni invece, si parlava di un ritorno di fiamma da parte della Juve, che già in passato si era fatta sentire per l'esterno sinistro classe ‘95.

Come riportato dal noto esperto di calciomercato Alfredo Pedullà, tutti questi rumors sarebbero infondati. La realtà dei fatti è che la Lazio non considera i due giocatori, entrambi con un passato all'Hellas Verona, sul mercato e quindi cedibili. Dovrebbe accadere qualcosa di “incredibile” per farli partire. Al momento non esistono dialoghi con nessun club: c'era stato un sondaggio della Juve per il numero 20 biancoceleste, ma il tutto finì ad aprile, quando Zaccagni rinnovò con la Lazio fino al 2029.

Non ci sono quindi i margini per vedere i due giocatori italiani lontani dalla Capitale, almeno che non accada l'imponderabile.

Il tweet di Pedullà: “Zaccagni e Casale restano”