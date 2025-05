Sarri, i big della Lazio spingono per un suo ritorno

Ritorno in vista? Trattativa in corso

Un nuovo capitolo tra Maurizio Sarri e la Lazio potrebbe essere alle porte. Nella serata di ieri, gli agenti dell’ex tecnico biancoceleste hanno incontrato la dirigenza del club in un ristorante romano. Anche se un accordo definitivo non è ancora stato raggiunto, le parti sembrano vicine: l’offerta attuale non soddisfa pienamente lo staff del tecnico, ma la distanza da colmare non è ampia. Mentre cresce l’attesa tra i tifosi per conoscere il nome del nuovo allenatore, anche diversi giocatori si interrogano sul futuro della guida tecnica. Secondo Il Corriere dello Sport, molti elementi chiave del gruppo sperano apertamente nel ritorno del "Comandante".

Lo spogliatoio spinge per Sarri

Sono diversi i senatori dello spogliatoio che vedrebbero con favore un ritorno di Sarri. Zaccagni, rilanciato proprio dal tecnico toscano, Romagnoli, che sotto la sua guida ha ritrovato continuità dopo l’esperienza al Milan, e Pedro, autore della sua migliore stagione italiana con Baroni ma fortemente voluto in passato da Sarri. Anche Provedel, Rovella e Guendouzi — tutti giocatori su cui Sarri aveva puntato — gradirebbero riaverlo alla guida. Oltre ai titolarissimi, anche profili come Castellanos e Isaksen potrebbero trarre beneficio da un suo ritorno. Il primo è ritenuto un attaccante ancora in fase di crescita, mentre il danese, pur avendo espresso sollievo per l’addio del tecnico, potrebbe trovare in lui un’occasione di rilancio. In casa Lazio, insomma, il tempo stringe e la soluzione interna — il ritorno del Comandante — prende sempre più quota.