Ruben Sosa e il sogno Flaminio: "Stadio importante, prenderlo sarebbe..."

Sosa e il nuovo stadio: “Il Flaminio è la casa giusta”

L’ex attaccante della Lazio, Ruben Sosa, ha rilasciato un’intervista esclusiva a Il Pallone Gongiato, esprimendosi sul progetto del nuovo stadio che il club biancoceleste vorrebbe realizzare allo Stadio Flaminio. Sosa ha mostrato entusiasmo per l’iniziativa, sostenendo che uno stadio di proprietà darebbe alla Lazio una dimensione ancora più competitiva. L’idea di riportare il calcio nella storica struttura romana ha acceso l’interesse non solo dei tifosi, ma anche di chi, come Sosa, ha lasciato un segno nel passato del club.

Un addio che fece rumore

Sosa è rimasto nel cuore dei laziali anche per il modo in cui lasciò la Capitale. Nel 1992, il suo trasferimento all’Inter fu accolto con forti polemiche tra i tifosi biancocelesti, che giudicarono troppo bassa la cifra di due miliardi e mezzo di lire incassata dalla società. Quel passaggio fu considerato da molti una cessione frettolosa e sottovalutata per un giocatore che aveva dato tanto alla squadra. A distanza di anni, Sosa continua a mantenere un legame profondo con l’ambiente laziale, come dimostra anche il suo coinvolgimento emotivo nel dibattito sul futuro stadio.