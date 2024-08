Sinner, paura doping: ma E' INNOCENTE. Ecco la motivazione

Paura per Sinner, e invece no.

Il comunicato sul canale social di Sinner

Pochi minuti fa è stato pubblicato sul suo canale ufficiale Instagram, un comunicato dove è spiegata molto bene la vicenda e ne esce completamente INNOCENTE e per questo non subirà nessuna squalifica.

Il comuncato di Sinner tradotto in Italiano

Jannik Sinner è stato scagionato da ogni illecito dal Tribunale Indipendente

Ad aprile Jannik Sinner è stato informato di essere risultato positivo a un oligoelemento di un metabolita della sostanza Clostebol (meno di un miliardesimo di grammo).

A seguito di un'indagine approfondita ed estesa, ITIA e Jannik hanno scoperto il file

la contaminazione involontaria di Clostebol è avvenuta attraverso il trattamento ricevuto dal suo

fisioterapista. Il suo istruttore di fitness ha acquistato un prodotto facilmente disponibile come prodotto da banco

qualsiasi farmacia italiana, che diede al fisioterapista di Jannik per curare un taglio sul

il dito del fisioterapista. Jannik non ne sapeva nulla e il suo fisioterapista non lo sapeva

che stava usando un prodotto contenente Clostebol.

Il fisioterapista ha curato Jannik senza guanti e, insieme a varie lesioni cutanee sul corpo di Jannik, hanno causato la contaminazione involontaria.

Jannik ha collaborato pienamente con le indagini dell'ITIA fin dall'inizio. L'ITIA si batte contro la cattiva condotta nello sport e in particolare contro il doping. Le sue regole e i suoi processi sono eccezionalmente rigorosi e, a seguito di un'indagine forense e di un'udienza indipendente, il Tribunale Indipendente ha deciso che Jannik è innocente. Non ha colpa. Tuttavia, data la natura di responsabilità oggettiva delle norme antidoping, accetta di perdere i punti del torneo di Indian Wells dove si è svolto il test.

Jannik Sinner riconosce l'importanza delle rigide regole antidoping dell'ITIA per la protezione dello sport che ama.

"Ora mi lascerò alle spalle questo periodo impegnativo e profondamente sfortunato. Continuerò a fare tutto il possibile per assicurarmi di continuare a rispettare il programma antidoping dell'ITIA e ho una squadra intorno a me che è meticolosa nella propria conformità. "

L'avvocato di Jannik, Jamie Singer di Onside Law, ha commentato: "Le regole antidoping devono essere molto rigide per essere efficaci. Purtroppo la sfortunata conseguenza è che, occasionalmente, atleti del tutto innocenti ne rimangono coinvolti. Non c'è dubbio che Jannik sia innocente". in questo caso l'ITIA non ha messo in discussione questo principio chiave. Tuttavia, secondo le norme sulla responsabilità oggettiva, Jannik è responsabile di tutto ciò che è presente nel suo sistema, anche quando ne è del tutto inconsapevole, come in questo caso eccezionale."

La questione è ormai chiusa e Jannik Sinner non vede l'ora che arrivi il resto della stagione.