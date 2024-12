Antonini (Pres. Trapani): "Dopo Lotito voglio esserci io"

Valerio Antonini: un imprenditore con il calcio nel cuore

Valerio Antonini, presidente del Trapani, è un imprenditore con una forte passione per il calcio e un legame profondo con la Lazio. Grazie alla sua guida, il club siciliano, inizialmente fallito, è stato riportato in Lega Pro, mentre la squadra di basket, da non iscritta alla Serie A2, ha raggiunto il terzo posto in A1. Tuttavia, il sogno di Antonini è ancora più grande: diventare presidente della Lazio. Come raccontato in un'intervista esclusiva al Corriere dello Sport, il suo progetto è chiaro, ma per ora si concentra sul completamento della "città dello sport" a Trapani, un ambizioso centro sportivo polifunzionale.

Uno sguardo al futuro della Lazio

L’amore di Antonini per la Lazio nasce dalla sua famiglia e da un legame speciale con l’ambiente biancoceleste, in particolare con il cugino che fa parte dello staff medico di Formello ed è amico stretto di Fabiani. Parlando di Claudio Lotito, attuale presidente della Lazio, Antonini ha espresso una convinzione:

Prima o poi Lotito si stancherà.

Pur riconoscendone l’intelligenza straordinaria, Antonini lo percepisce affaticato e ritiene che stia progettando un’uscita di scena strategica per lasciare il club nel migliore dei modi. Un’eventualità che, secondo Antonini, potrebbe aprire la strada al suo sogno di presiedere la Lazio.