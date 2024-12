Rovella e Guendouzi: le colonne della Lazio di Baroni

I soldati di Baroni per il giro di boa

Rovella e Guendouzi sono diventati indispensabili nel centrocampo della Lazio, giocando senza sosta da quasi quattro mesi e rendendo possibile un’eccezionale marcia in campionato. Baroni conta su di loro per chiudere al meglio il girone d’andata, trascinando la squadra nelle decisive sfide contro l’Atalanta e il derby del 5 gennaio. I due centrocampisti, l’unica certezza nel reparto, dovranno stringere i denti per superare gli ostacoli imminenti, con una pressione enorme sulle loro spalle.

Tra emergenze e record: una gestione difficile

La Lazio fatica a trovare alternative valide: Cataldi non è mai stato sostituito, Vecino è infortunato, Dele-Bashiru deve ancora adattarsi e Castrovilli non ha trovato continuità. La gestione di Rovella e Guendouzi è complessa, quasi impossibile, e impone un intervento sul mercato. Intanto, i numeri raccontano il loro straordinario impegno. Rovella, con una crescita esponenziale rispetto alla scorsa stagione, ha accumulato 21 presenze e 1552 minuti, sfiorando già il totale dell’annata precedente. Guendouzi conferma la sua solidità: con 22 partite e 1789 minuti in questa stagione, mantiene il passo della precedente, in cui giocò 46 gare e 3269 minuti. Sono loro il motore della Lazio, in attesa di rinforzi.