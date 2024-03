Buon compleanno all'ex biancoceleste Thomas Strakosha: il messaggio di auguri della Lazio

Giornata speciale per un ex calciatore della Lazio: oggi, 19 marzo, è il compleanno di Thomas Strakosha! L'ex portiere biancoceleste compie 29 anni.

Strakosha, attualmente portiere del Brentford in Premier League, ha vestito la maglia della Lazio dal 2012 al 2022, tra Primavera e Prima Squadra, con una parentesi in prestito alla Salernitana nella stagione 2015/2016. Con la maglia biancoceleste, il portiere classe 1995, ha prima conquistato uno Scudetto ed una Coppa Italia con la Lazio Primavera, poi ben quattro trofei con la Prima Squadra: due Coppe Italia, nella stagione 2012/2013 nella storica Finale vinta contro la Roma, e nel 2018/2019 con lo 0-2 all'Olimpico contro l'Atalanta. Gli altri trofei sono due Supercoppe Italiane, nel 2017 e nel 2019, entrambe contro la Juventus in Finale.

La Lazio, attraverso una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale, sslazio.it, ha mandato un messaggio all'ex portiere biancoceleste. Questi gli auguri a Thomas Strakosha per i suoi 29 anni:

"Spegne oggi 29 candeline Thomas Strakosha. L’ex portiere biancoceleste ha vestito la maglia della Lazio dal 2013 al 2022, con in mezzo una parentesi alla Salernitana.

Nella Capitale, Strakosha ha collezionato 208 presenze. Con la Lazio, ha conquistato due Coppe Italia e altrettante Supercoppe italiane".