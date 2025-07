Fissata la conferenza stampa di presentazione di Maurizio Sarri: ecco quando

Dopo l'annullamento della prima conferenza stampa, inizialmente prevista per il 10 luglio e poi rinviata a data da destinarsi, la Lazio ha ufficializzato pochi istanti fa la nuova data della presentazione di Maurizio Sarri.

La conferenza stampa andrà in scena giovedì 24 luglio, occasione in cui il tecnico parlerà per la prima volta dopo il ritorno a Formello, aprendo ufficialmente la nuova stagione biancoceleste.

Il comunicato della Lazio

Un nuovo modo di raccontare il calcio. Una presentazione che guarda al futuro. La presentazione del mister Maurizio Sarri si svolgerà giovedì 24 luglio alle ore 18:00, all’interno dello studio multimediale della S.S. Lazio, un ambiente progettato per offrire un’esperienza immersiva e interattiva. L’evento si terrà in linea con quanto previsto originariamente, con l’obiettivo di coniugare innovazione, trasparenza e valore informativo.

