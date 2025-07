Formello | Buone notizie per Sarri: due rientri importanti

Prosegue la preparazione atletica al Centro Sportivo di Formello per la squadra guidata da Maurizio Sarri. Al nono giorno di allenamento arrivano buone notizie per il tecnico toscano sul fronte infermeria: alcuni elementi importanti tornano a lavorare in gruppo con la restante squadra.

I rientri di Zaccagni e Patric

Durante la sessione di allenamento mattutina a Formello, il tecnico Maurizio Sarri ha ritrovato in gruppo due elementi importanti come Mattia Zaccagni e Patric, entrambi fermi nei giorni scorsi a causa di acciacchi fisici. I due calciatori hanno svolto l’intera seduta con i compagni e sembrano ormai pienamente recuperati, pronti a rientrare a pieno regime nella preparazione estiva.

Anche Pellegrini recuperato

Buone notizie anche per Luca Pellegrini, che ha ripreso il lavoro sul campo dopo l’attacco influenzale che lo aveva costretto a saltare l’ultima amichevole contro la Primavera biancoceleste.