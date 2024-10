Pallone d’Oro 2024, Pedro si congratula con i vincitori spagnoli: il messaggio sui social

Si è svolta ieri la premiazione per il Pallone d’Oro 2024 a Parigi situata al Theatre du Chatelet. Il premio, istituito nel 1956 dalla rivista francese Franz Football è denominato anche “calciatore europeo dell’anno. Il riconoscimento viene assegnato annualmente al giocatore che più si è distinto nella stagione sportiva e che milita una squadra di qualsiasi campionato del mondo. I premi di quest’anno includeranno anche il Pallone d’Oro femminile, il Trofeo Kopa per miglior under 20, il Trofeo Gerd Yashin per il migliore portiere, il Trofeo Gerd Mueller per il capocannoniere della stagione e i trofei per il club dell’anno maschile e femminile e per gli allenatori dell’anno di categoria maschile e femminile. L’evento è stato raccontato dal telecronisti italiani Marco Parolo e Pierluigi Pardo.

I vincitori

Per quanto riguarda la categoria maschile, il grande favorito sembrava Vinicius e invece a vincere stato il centrocampista del Manchester City e della Spagna Rodri che si è aggiudicato la 68esima edizione del premio. L’edizione femminile è stata vinta dalla calciatrice spagnola Aitana Bonmati del Barcellona. A Lamine Yamal, giovane promettente del Barcellona e della Nazionale spagnola, è stato assegnato il trofeo Kepa. In particolare, questi tre vincitori sono di nazionalità spagnola, così che l’attaccante della Lazio Pedro Rodriguez non ha perso occasione per congratularsi con i suoi connazionali, esprimendo tutto il suo orgoglio e la sua fierezza attraverso un post su Instagram.

Nella pagina successiva il post social di Pedro