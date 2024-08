SERIE A | Udinese-Lazio: la designazione arbitrale

Conclusasi la prima giornata di campionato è tempo di guardare avanti e sabato già si torna in campo con Udinese-Lazio, che insieme a Parma-Milan alle 18.30 apriranno la 2° giornata di questa Serie A ENILIVE 2024/25.

Poco fa è stata diramata la designazione arbitrale per il match che si disputerà al Bluenergy Stadium di Udine dove i ragazzi di mister Baroni prenderanno parte alla prima gara in trasferta ufficiale di questa nuova stagione. Servirà replicare quanto di buono fatto vedere contro il Venezia e soprattutto portare a casa i tre punti per poi arrivare al big match contro il Milan della settimana dopo a punteggio pieno.

Depositphotos

L'arbitro di Udinese-Lazio

Daniele Doveri

ASSISTENTI: Garzelli-Laudato

IV UOMO: Prontera

VAR: Paterna

AVAR: Di Paolo

Il post su X