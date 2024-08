Brutte notizie per l'Udinese: un big salta il match contro la Lazio, il comunicato

Problemi per l'Udinese. In vista del match di sabato contro la Lazio, il tecnico Runjaic dovrà fare a meno di Alexis Sanchez, costretto a fermarsi in allenamento dopo aver riportato una grave lesione del gemello mediale della gamba sinistra. Il cileno, che ha già saltato la gara d'esordio con il Bologna, non ci sarà sicuramente sabato per affrontare i biancocelesti di Marco Baroni, che faranno visita al Bluenergy Stadium di Udine per la seconda giornata di Serie A. Per l'ex Inter sono previsti tempi di recupero abbastanza lunghi, con il rientro che avverrà sicuramente dopo la sosta nazionali.

La nota ufficiale dell'Udinese: