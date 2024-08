Calciomercato Lazio |Ag. Giuffredi: "Su Hysaj non ci sono…"

Come confermato anche dallo stesso direttore sportivo Angelo Fabiani a margine della conferenza stampa di presentazione dei quattro nuovi acquisti, la Lazio ha messo gli occhi su Dia e Folorunsho. Se per il primo la situazione “dovrebbe risolversi in uno-due giorni”, per il secondo i discorsi vanno approfonditi ma c'è il totale gradimento della Lazio. Nonostante il mercato in entrata sia ancora in evoluzione, la Lazio deve lavorare anche sulle cessioni per sfoltire la ormai famosa “lista over 22”.

La situazione di Hysaj

Uno dei calciatori che potrebbe faticare a ritagliarsi un ruolo nella nuova Lazio è Elseid Hysaj che con l'arrivo di Nuno Tavares trova ulteriormente chiuso il suo spazio sulle fasce e per questo si sta cercando una soluzione che possa accontentare entrambe le parti.

S.S.Lazio

Le parole dell'agente

Ai microfoni di Dotsport.com è intervenuto Mario Giuffredi, agente del terzino albanese, che ha definito così la sua situazione:

“Al momento però non ci sono novità”

Vedremo a questo punto quali saranno gli sviluppi di mercato, ma la Lazio ha senza dubbio bisogno di cedere e Hysaj rimane un forte indiziato.