CdS | Il giallo della clausola

Le indiscrezioni lanciare nella giornata di ieri da Mundo Deportivo non trovano conferme a Formello: secondo il quotidiano di Barcellona, infatti, in caso di retrocessione dell'Almeria si attiverebbe una clausola di cancellazione del riscatto del portiere. D'altra parte, i biancocelesti sono certi di incassare gli 8,5 milioni previsti dal trasferimento chiuso in estate. Al primo punto conquistato in campionato dall'Almeria è scattato l'obbligo di acquisto. Ecco che a gennaio il prestito è diventato definitivo.

Si parla anche di un'indiscrezione dal Brasile: il Flamengo, a giugno, tratterà Marcos Antonio. Il centrocampista biancoceleste oggi è al PAOK Salonicco, che per riscattarlo dovrebbe sborsare 6 milioni.

Il Corriere dello Sport