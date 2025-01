Lazio, rischio crisi casalinga: tre partite senza vittoria

La Lazio sta vivendo un momento delicato al Olimpico, dove non riesce a vincere da tre partite consecutive in tutte le competizioni. Questo trend negativo inizia a preoccupare tifosi e addetti ai lavori, poiché la squadra ha sempre trovato una certa solidità in casa.

Il precedente più recente: 2018

Se la squadra dovesse non vincere anche nel prossimo incontro casalingo, eguaglierebbe un record negativo che risale al febbraio-marzo 2018. In quella stagione, infatti, la Lazio collezionò tre pareggi e una sconfitta in casa, tra Coppa Italia, Serie A ed Europa League, in un periodo che lasciò una grande amarezza tra i tifosi. Ripetere quella serie di risultati deludenti sarebbe un colpo duro per le ambizioni della Lazio. Dopo un buon avvio di stagione, la squadra si troverebbe a dover fronteggiare non solo la pressione del pubblico, ma anche il rischio di compromettere i propri obiettivi in campionato ed Europa League.

La necessità di una reazione

La Lazio dovrà ritrovare la sua identità, migliorando sia il gioco offensivo che la solidità difensiva. La sfida casalinga imminente rappresenta quindi una prova cruciale per la squadra di Marco Baroni, che dovrà dimostrare di saper reagire e tornare a vincere davanti al proprio pubblico.