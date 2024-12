La ripresa degli allenamenti a Formello: Baroni spera in un recupero in extremis

È iniziata la settimana che porta al giorno che blocca un'intera città, domenica alle 20.45 si gioca il derby della Capitale, si gioca Roma-Lazio. Non sarà mai una settimana di preparazione come le altre, le stesse partite precedenti alla stracittadina portano nell'inconscio a pensare già al derby. Entrambe le squadre ci arrivano reduci da due pareggi con la classifica che le vede staccate di 15 punti a favore dei biancocelesti, ma si sa nel derby la classifica conta zero.

Quest'oggi, dopo due giorni di riposo, sono ripresi nel Centro Sportivo di Formello, gli allenamenti in vista della partita di domenica con Baroni che ha chiamato a raccolta i suoi innanzitutto per testare le condizioni del gruppo viste le tante defezioni che si porta dietro.

Gli assenti e i presenti

L'infermeria della Lazio è piena, motivo per cui Baroni contro l'Atalanta ha avuto in panchina solo cinque giocatori di movimento tra cui un solo centrocampista. Quest'oggi non si sono visti proprio gli infortunati: Pedro, Noslin, Lazzari, Vecino e Patric, quest'ultimo si porta dietro da tempo un problema al tendine d'Achille ed è reduce da una sindrome influenzale che lo ha chiamato out per la sfida contro i bergamaschi di sabato scorso. Tra i presenti tanti giovani e anche i fuorilista.

Tentativo di recupero in extremis per Pedro

Oggi sono ripresi i lavori con Baroni che ha già definito il derby come “non è una partita ma la partita”, nel corso della settimana si capirà meglio come vorrà approcciare tatticamente il match e le defezioni di formazione non aiutano: il tecnico toscano spera di recuperare in extremis Pedro, ma non c'è certezza su questo.