Inserimento di una squadra di Serie A per Fazzini: la situazione

Manca sempre meno all’inizio della sessione invernale di calciomercato e la Lazio vuole rinforzarsi in vista della stagione ricca di impegni: in mattinata sono arrivate anche le parole di Fabiani su Jacopo Fazzini, centrocampista classe 2003 seguito con attenzione dalla Lazio. Il ds ha confermato l’interesse ma adesso serve chiudere, i biancocelesti hanno bisogno di almeno un centrocampista visto il reparto in emergenza di uomini. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio però, in questi minuti c’è un altra squadra di Serie A che segue con attenzione il calciatore dell’Empoli.

Il Napoli è interessato a Fazzini: la situazione

La squadra interessata a Jacopo Fazzini sembrerebbe proprio il Napoli di Antonio Conte: i partenopei sono vicini a chiudere la cessione di Folorunsho alla Fiorentina e sono alla ricerca di un nuovo centrocampista. Secondo Gianluca Di Marzio però, la Lazio sembrerebbe comunque in vantaggio.

Il punto di Gianluca Di Marzio