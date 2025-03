Lazio, il bilancio negativo nel 2025: una vittoria in sette partite e il tabù dell’Olimpico

La Lazio arriva alla sosta con alle spalle un duro k.o: cinque goal subiti in 90 minuti contro il Bologna, squadra che, come i biancocelesti, aspira alla Champions League e alla qualificazione della massima competizione europea. Quello che preoccupa è che il match contro i felsinei è stata molto simile, non solo per il risultato, ma anche per atteggiamenti, quello disputato contro l’Inter a metà dicembre, durante il quale la Lazio, in casa, aveva subito ben sei goal. Forse non è un caso che i k.o. contro Inter e Bologna siano arrivati, in entrambi i casi, dopo aver disputato una dura importante partita europea (nel caso dell’Inter dopo la vittoria in trasferta contro l’Ajax).

Il bilancio del 2025

Quello che preoccupa maggiormente è che le difficoltà della Lazio sono comparse soprattutto nel 2025, anno in cui la squadra ha conquistato 16 punti in 11 partite. Il bilancio del nuovo anno non è assolutamente positivo, sopratutto per i risultati in casa, all’Olimpico. Come riporta Il Messaggero, solo la Fiorentina, fra le prime nove in classifica, vanta uno scorre così basso: prima ci sono Roma (29), Bologna (25), Inter (24), Napoli, Juventus e Milan (20), Torino (18) e Atalanta (17).

Gli ultimi due mesi della Lazio

Negli ultimi due mesi, la Lazio è riuscita a portare a casa soltanto una vittoria in sette partite e la squadra sembra aver perso energie mentali e fisiche. Barone il suo staff dovranno riflettere moltissimo sul cambiamento di risultati riscontrati dalla squadra e provvedere a far tornare in condizione i biancocelesti. D’altronde, il calendario è ancora fitto di importanti impegni fra campionato e l’Europa League, dove la Lazio si è qualificata ai quarti che incontrerà il modo il 10 e il 17 aprile per tentare di strappare la qualificazione in semifinale.