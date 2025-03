Lazio, Lotito riflette sui risultati e il rinnovo di Baroni: valutazione rimandata a giugno

La Lazio arriva alla sosta delle Nazionali con un brutto risultato alle spalle: cinque goal subiti in 90 minuti contro il Bologna, epilogo simile alla partita di metà dicembre contro l’Inter (0-6). Entrambi i negativi risultati arrivano dopo un turno difficile di Europa League, nel caso dell’Inter dopo la vittoria in trasferta con l’Ajax; nel caso del Bologna dopo il ritorno disputato contro il Viktoria Plzen all’Olimpico che ha permesso ai biancocelesti di qualificarsi ai quarti della competizione europea. Ad ogni modo, i due risultati non sono giustificabili e il k.o. contro il Bologna è stato totalmente inaspettato, tanto da lasciare spiazzato alla società e il presidente Lotito.

Lotito dopo il ko di Bologna

Come riporta il Corriere dello Sport, per adesso, il presidente l’udito non si è espresso riguardo alla partita di domenica disputata da biancocelesti. Molto probabilmente, il presidente sta valutando se intervenire o meno a Formello durante la sosta per comprendere meglio i motivi di tale prestazione assieme ai non convocati con le Nazionali. In alternativa, si potrebbe aspettare una riprova e una reazione spontanea da parte della squadra. Il bilancio del 2025 non è positivo: soltanto una vittoria in sette match per i biancocelesti: a Lotito non va giù.

Continua nella prossima pagina