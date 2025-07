Sarri sorride: nell'allenamento pomeridiano torna Castellanos

Pomeriggio di buone notizie in casa Lazio. L'allenamento pomeridiano iniziato circa un'ora fa ha visto il ritorno in campo di Maurizio Sarri, per lui un piccolo malore che ha destato un pò di apprensione nell'ambiente biancoceleste. L'allenatore si è recato a Villa Mafalda per dei controlli, inizialmente si è parlato di ricovero ma Sarri è uscito dopo poco dalla clinica romana con la notizia poi che sarebbe addirittura stato presente nella seduta d'allenamento pomeridiana.

L'altra buona notizia è arrivata dal campo. Si rivede con gli scarpini ai piede Taty Castellanos. Non così scontata la sua presenza oggi dopo l'infortunio, che si è poi rivelato lieve, accusato nella giornata di ieri.

L'infortunio muscolare di ieri per il Taty

Appena la seconda giornata di allenamento quella di ieri, un 15 luglio dove a dominare è stata la manifestazione di protesta contro il presidente Claudio Lotito. I calciatori però continuano a fare il loro in campo, agli ordini di Maurizio Sarri.

La notizia cattiva è arrivata dall'attacco nella giornata di ieri. Infatti l'argentino Castellanos si è dovuto fermare a causa di un problema muscolare. Oggi era quasi scontato il totale riposo da parte del centravanti invece poco fa è arrivata la sorpresa: Castellanos si allena.

La notizia della trattativa Lazio-Flamengo per Castellanos

Altra notizia rimbombata ieri dal Brasile è quella di una trattativa ben avviata per il trasferimento dell'attaccante argentino in Brasile, con la maglia rossonera del Flamengo. Diversi siti di calciomercato brasiliani hanno parlato di un accordo raggiunto tra il club sudamericano e Castellanos e come i contatti tra società per finalizzare il passaggio del calciatore da Roma a Rio de Janeiro erano nel pieno dell'attività e procedessero spediti. Una notizia che ha creato incredulità nel mondo Lazio visto il mercato completamente bloccato che non avrebbe permesso alla coppia Lotito-Fabiani di sostituire la punta argentina.