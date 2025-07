L'allenamento della Lazio a Formello: Sarri sta bene e guida la squadra

Attimi di preoccupazione poche ore fa in casa Lazio. Apprensione per il tecnico Maurizio Sarri che ha avuto un malore ed è stato portato immediatamente a Villa Mafalda per degli accertamenti. Inizialmente si è parlato di ricovero con una conseguenziale preoccupazione nell'ambiente biancoceleste.

Poi il sospiro di sollievo: l'allenatore esce dalla clinica in compagnia del direttore sportivo Angelo Fabiani. Immagini che tranquillizzano il clima generale con il comunicato della società che conferma come Sarri stia bene e come addirittura sarà in campo nell'allenamento delle ore 18 a Formello per guidare i suoi ragazzi.

Il rientro in campo di Sarri

Tutti aspettano con una positiva ansia il rientro, sul campo di Formello, di Maurizio Sarri. Il comandante arriva ed è pronto a guidare l'allenamento della squadra. Prima di iniziare la seduta però ha raccolto la squadra in gruppo per un discorso, pochi minuti dedicati alla comunicazione e poi via al riscaldamento.

La seduta mattutina

Alle ore 9.30 circa è iniziata la seduta di allenamento. Un inizio dove a far da protagonista è stato il riscaldamento tecnico atletico, incentrato sulla fase muscolare degli atleti. Subito dopo le prove tattiche dedicate ai giocatori di ruolo di centrocampo e d'attacco. I difensori invece restano a lavorare in palestra. Successivamente il cambio di mansioni, ovvero attaccanti e centrocampisti che si dedicano al lavoro in palestra mentre difensori e portieri finiscono la seduta sul terreno di gioco.