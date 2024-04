Lazio-Salernitana, Basic out per infortunio: quale futuro per il croato?

“Quando arriva un calciatore nuovo, cerco sempre di capire come sta. Raramente schiero chi è appena arrivato, ma domani giocherà perché è forte e lo abbiamo voluto fortemente”. Così l'ex tecnico della Salernitana Filippo Inzaghi si era espresso al momento dell'arrivo di Toma Basic in Campania, con il centrocampista croato che ha fatto parte di una serie di acquisti che la società granata ha provato a effettuare nel tentativo di scongiurare una retrocessione da mesi compromessa. Arrivato a Roma nell'estate del 2022 l'ex Bordeaux non ha mai convinto pienamente, e dopo poco più di due stagioni cercare di rimettersi in gioco sembrava l'opzione più conveniente per tutti. Prima di approdare a Salerno, l'occasione divorata in Coppa Italia con il Genoa rimane il manifesto di un rapporto mai decollato, per un calciatore che mai è sembrato mostrare la giusta personalità per reggere il contesto romano.

Il rendimento a Salerno

La più che positiva investitura di Filippo Inzaghi mette da subito il croato nelle condizione di affrontare una breve esperienza in un ambiente di fiducia, che infatti lo vede partire titolare nelle prime sette uscite con la nuova maglia. Nove presenze da titolare in dieci gare giocate, con un problema fisico che ne ha pregiudicato la presenza sia con il Sassuolo, che domani nella sfida alla Lazio.

Il futuro

Dopo le ultime giornate di campionato, in cui la Salernitana ha certificherà la sua retrocessione in Serie B, il centrocampista croato farà ritorno a Roma, con ogni probabilità in attesa di una nuova sistemazione lontano dalla capitale. Se il nuovo corso firmato Igor Tudor costituirà senza dubbio una strategia differente rispetto al passato, anche in termini di ruoli utili per il proprio assetto tattico, è difficile immaginare che Basic possa nella prossima stagione costituire un elemento un elemento nel prossimo organico biancoceleste. Anche per questo bisognerà cercare da subito di piazzare altrove il ragazzo, evitando che come l'anno scorso possa restare a guardare per tutta la prima parte di stagione: più che un problema per la Lazio, ti conviene al ragazzo da subito cercare una nuova strada per essere protagonista. Magari proprio concludendo al meglio questo finale di stagione, facendo sì che qualcuna tra le squadre di seconda fascia del campionato possa contare su di lui in vista della prossima annata.

Come già detto in precedenza, questa sera a causa di un infortunio non potrà essere della partita, mancando così l'appuntamento davanti al suo ex pubblico, almeno fino all'apertura della finestra estiva di calciomercato.