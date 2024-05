Massimo Maestrelli: "Domenica sarà un evento memorabile. A tutti i laziali chiedo di..."

Intervenuto ai microfoni di Radiosei, Massimo Maestrelli, figlio del “maestro” Tommaso, ha colto l'occasione per parlare del 50° anniversario del primo storico scudetto biancoceleste, che si festeggerà questa domenica in occasione del match casalingo contro l'Empoli.

Ho provato grandi emozioni anche la scorsa stagione, quel ‘tranello’ di Roberto Rao che mi ha portato sotto la Curva Sud per tagliare il nastro, fui messo in mezzo (ride, ndr.) Fu un bagno d’amore, culminato con la bandiera di babbo in curva. Pensate che all’inizio Tommaso Maestrelli era preoccupato del suo arrivo a Roma. Penso che neanche il più ottimista dei tifosi poteva pensare ad un epilogo del genere