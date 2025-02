Inter-Fiorentina 2-1, vendetta Inzaghi dopo pochi giorni

Si chiude la 24sima giornata con il replay di Inter-Fiorentina. Pochi giorni fa i viola hanno stravinto all'Artemio Franchi di Firenze con un secco 3-0 ha scombussolato l'ambiente nerazzurro. Stasera storia ben diversa nella cornice dello stadio San Siro con la squadra di casa che è partita subito a mille per poi calare nel finale ma portando a casa tre punti d'oro con una vittoria di misura per 2-1.

L'andamento del match

La squadra di Inzaghi parte subito forte. Un vero e proprio assedio schiaccia la Fiorentina nella sua trequarti di campo. Il solito gioco corale del mister piacentino che coinvolge nella manovra d'attacco anche i difensori. Un palo e una traversa dividono il vantaggio dell'Inter che arriva dagli sviluppi di un calcio d'angolo molto contestato per la sfera che ha superato la linea di fondo al momento di un cross poi il corner vagante che sbatte su Pongracic che fa autogol. Continua il forcing interista ma al minuto 42 da una delle poche azioni offensive della viola arriva un fallo di mano di Darmian. L'arbitro La Penna lo rivede al Var e concede il rigore per gli ospiti. Sorpresa dagli undici metri, non c'è il solito Kean ma si presenta Mandragora, è lui a spiazzare Sommer e a pareggiare i conti, 1-1. Il secondo tempo inizia come il primo, Inter a testa bassa in avanti. Tante occasioni e il gol vittoria che arriva grazie ad un nuovo entrato, Arnautovic che ha sostituito l'infortunato Thuram, il colpo di testa del numero 8 sigla il 2-1 che si rileva decisivo. La squadra di Inzaghi accusa la stanchezza nel finale e la Fiorentina fa di tutto per cercare un prezioso pareggio, ma nulla da fare.

Polemica per il calcio d'angolo che ha portato al vantaggio nerazzurro

Grandissime polemiche per quanto successo nel corso di Inter – Fiorentina: la prima rete siglata dai nerazzurri è viziata da un calcio d’angolo inesistente, non ravvisato però dal direttore di gara e dai suoi assistenti in campo. Il pallone è andato ben oltre la linea di fondo e quindi sarebbe stata rimessa dal fondo e non corner, quest'ultimo ha portato poi al gol del vantaggio per l'Inter. L’arbitro, però, non può intervenire, considerando la non immediatezza con l’azione da fermo che ha portato poi alla rete.