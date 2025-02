Lazio, Pedro e l'aria di rinnovo: il messaggio della società

E' lui uno degli uomini più importanti per questa Lazio di Marco Baroni: Pedro. Ben 37 primavere che non si fanno sentire minimamente. Quest'anno il calciatore spagnolo sta stupendo chiunque collezionando prestazioni di livello e gol pesanti per la loro importanza.

L'ennesima prova strepitosa è arrivata ieri nel match disputato contro il Monza. Pedro è stato chiamato a sostituire l'infortunato Dia e il suo ingresso ha portato grande dinamismo e una doppietta con due perle di gol. La società Lazio pare abbia già formulato un'offerta allo spagnolo per il rinnovo, a rivelarlo è Sky Sport.

Il rinnovo per Pedro

Una cosa sembra definita e ben delineata. La Lazio, con il direttore sportivo Angelo Fabiani e il presidente Claudio Lotito, ha deciso di puntare ancora su Pedro. A fare la differenza sono state le prestazioni in primis, le eccellenti condizioni fisiche e lo spirito con cui affronta ogni minuto sul terreno verde di gioco. Cifre e dettagli non sono emersi al momento ma Sky Sport ha parlato della scelta della società biancoceleste ad offrire ancora un anno a Pedro, adesso la palla passa al calciatore spagnolo.

Le statistiche di Pedro in questa stagione

Stagione assolutamente brillante quella del calciatore spagnolo finora. La cura Baroni sembrava giovare più che altro ai giovani giocatori ma così non è stato. Infatti se vediamo Pedro c'è da stropicciarsi gli occhi per quello che sta facendo con l'allenatore toscano a guidarlo. Quest'anno lo spagnolo ha collezionato 26 presenze nelle 3 competizioni ( campionato, coppa Italia, Europa League ) segnando 9 gol.