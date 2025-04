Genoa-Lazio, ufficiale la data del recupero: ecco quando si giocherà

A causa della tragica notizia divulgata questa mattina della scomparsa di Papa Francesco all’età di 88 anni, la Lega Serie A ha deciso di rinviare le partite in programma quest’oggi. La Lazio alle ore 18:00 avrebbe dovuto far visita al Genoa allo Stadio Luigi Ferraris per la 33° giornata di campionato. La stessa Lega Serie A ha pubblicato i rinvii ufficiali, di seguito il programma dei recuperi.

Genoa-Lazio, il recupero ufficiale

Come per le altre partite di campionato, anche la Lazio scenderà in campo il prossimo mercoledì 23 aprile per affrontare la sfida di ritorno contro il Genoa, il recupero è stato ufficializzato per le ore 18:30, e andrà in scena sempre allo Stadio Luigi Ferraris.

Il recupero della 33° giornata di Serie A

Cagliari-Fiorentina: mercoledì 23 aprile ore 18:30

Genoa-Lazio: mercoledì 23 aprile ore 18:30

Parma-Juventus: mercoledì 23 aprile ore 18:30

Torino-Udinese: mercoledì 23 aprile ore 18:30