Recuperi Serie A, Lazio infuriata. Caos al rientro da Genova

Lazio colta alla sprovvista dalla Lega: la comunicazione sulla data unica dei recuperi Serie A è arrivata mentre squadra e staff erano già in volo da Genova verso Roma.

Lazio furiosa: la reazione del club alla scelta della Lega

Nessuna informazione preventiva, nessuna possibilità di organizzarsi: alle 15, Baroni e i giocatori erano già in partenza con un charter, pianificato in fretta dopo il blocco degli spostamenti dovuto al lutto per la morte del Papa. Una situazione che, come riportato da Il Corriere dello Sport, ha scatenato l’irritazione della società biancoceleste, ora costretta a tornare subito a Genova per disputare il recupero.

Recuperi Serie A, perché si poteva evitare il caos organizzativo

Viaggi evitabili con una gestione più chiara e rispettosa, secondo il club, che ora denuncia un inutile spreco di energie in un momento delicato. Una scelta che lascia perplessi e accende nuove polemiche.