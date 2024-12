Lazio-Atalanta: statistiche e bilancio dei match in Serie A

L’Atalanta sta vivendo una stagione eccezionale in Serie A, conquistando 41 punti nelle prime 18 giornate. Questo risultato segna un nuovo record per la squadra bergamasca, che non aveva mai totalizzato così tanti punti in questa fase del torneo in nessuna delle sue precedenti stagioni in massima serie. Un avvio che sottolinea la solidità del progetto tecnico di Gasperini, pronto a fare della sua Atalanta una delle protagoniste più competitive del campionato.

Fraioli

Il bilancio con la Lazio: tanti pareggi nella storia della Serie A

Un aspetto interessante riguarda il confronto storico tra Atalanta e Lazio. Con 43 pareggi su 113 sfide disputate in Serie A, la Lazio è la squadra contro cui la Dea ha pareggiato più volte in assoluto, insieme a Juventus e Milan, contro cui sono arrivati 45 pareggi. Questo dato evidenzia come gli incontri tra le due squadre siano spesso equilibrati e caratterizzati da un alto tasso di competizione, con la Lazio che, come la Juventus e il Milan, ha saputo rendere difficile la vita all’Atalanta nel corso degli anni.

Atalanta, una squadra solida e pronta a lottare per traguardi ambiziosi

Grazie a un avvio di campionato così positivo, l’Atalanta si conferma una delle squadre più in forma della Serie A. La solidità difensiva, l’efficacia offensiva e la profondità della rosa permettono alla Dea di mantenere un rendimento alto anche contro le big del campionato. Se la stagione proseguirà su questa strada, l’Atalanta potrebbe davvero inserirsi nella lotta per le posizioni di vertice.