Due anni dalla scomparsa di Pino Wilson: il ricordo della Lazio - FOTO

Era il 5 marzo del 2022 quando Pino Wilson, “il capitano”, ci lasciò. Un leader, elemento fondamentale della banda Maestrelli e tuttora nel cuore dei tifosi della Lazio. Wilson era approdato alla Lazio nel 1969 per rimanervi fino al 1980 con una sola breve parentesi ai Cosmos. Di quella squadra ne era divenuto capitano: e capitano lo era nei fatti e nella sua essenza. Tanto che tutti ancora lo chiamano in tal modo. Talmente leader da consegnare anche la fascia per un periodo a Giorgio Chinaglia la stagione successiva al tricolore, salvo poi indossarla nuovamente fino al termine della sua esperienza. Poi, proprio quel tricolore. Il primo storico trionfo in campionato dei biancocelesti.

Il capitano è rimasto nel cuore di tutti.

Tramite un post condiviso sui propri canali social, la Lazio ha voluto ricordare la storica bandiera biancoceleste: