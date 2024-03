GdS | Rummenigge: "Bayern, nulla è scontato"

Quest'oggi sulle pagine de La Gazzetta dello Sport è presente un'intervista a Karl-Heinz Rummenigge, attuale membro del consiglio direttivo del Bayern Monaco oltre che un passato da giocatore per 10 anni proprio a Monaco, oltre a 3 stagioni all'Inter.

Qui di seguito le parole in merito alla sfida di questa sera tra Bayern e Lazio:

L’avevo detto prima del sorteggio, non sottovalutiamo nessuno. E le italiane so che sanno difendere bene. Non è scontato che il Bayern passi il turno, la Lazio ha dimostrato di difendere bene anche con il Milan, pure se ha perso quasi all’ultimo secondo e in 10, e poi in 8. Nel ritorno il Bayern ha giocato bene solo con il Lipsia, nelle altre gare non ha dimostrato le qualità di prima