PRIMAVERA TIM CUP | Torino-Lazio, la designazione arbitrale

Nel pomeriggio di domani torna in campo la Lazio Primavera. Archiviato il pareggio per 2-2 in campionato contro la Fiorentina, la squadra di Stefano Sanderra sarà impegnata nuovamente in Primavera Tim Cup. Dopo la Semifinale d'andata, che ha visto vincere il Torino per 1-3 al Centro Sportivo di Formello, domani i biancocelesti saranno chiamati a ribaltare il risultato per conquistare l'accesso alla Finale nel match di ritorno.

Come riporta il sito ufficiale biancoceleste, sslazio.it, la gara di domani, in programma alle ore 14:00 a Torino, sarà diretta dal signor Abdoulaye Diop della sezione di Treviglio, coadiuvato dagli assistenti Marco Pilleri e Leonardo Tesi. Il quarto uomo invece sarà Filippo Colaninno.

Quello di domani, mercoledì 21 febbraio, sarà il primo incrocio per l'arbitro Abdoulaye Diop con la Lazio Primavera, mentre con la Primavera del Torino sarà il terzo. I primi due incontri vedono la squadra granata imbattuta, con una vittoria ed un pareggio che rendono il bilancio positivo.

Il cammino della Lazio Primavera in Primavera Tim Cup è iniziato ai Trentaduesimi di Finale, con il successo per 2-0 contro il Cosenza. Successivamente ha superato il Frosinone ai Sedicesimi di Finale, vincendo ai calci di rigore per 5-4, la Juventus per 1-0 negli Ottavi di Finale e il Napoli ai Quarti di Finale. Il Torino invece ha iniziato il suo percorso in Primavera Tim Cup agli Ottavi di Finale, vincendo per 3-2 contro l'Udinese per accedere ai Quarti di Finale, in cui ha affrontato l'Inter. Tra le mura amiche, i granata hanno superato i nerazzurri per 1-0, accedendo così alle Semifinali.

Inoltre, sempre nella giornata di domani, oltre a Torino-Lazio, andrà in scena anche il ritorno dell'altra Semifinale di Primavera Tim Cup, che vedrà affrontarsi Roma e Fiorentina. Come il Torino, anche la squadra viola, in questo caso tra le mura amiche, ha vinto per 3-1 la sfida d'andata. Il match di ritorno, che si giocherà nella Capitale, sponda giallorossa, è in programma alle ore 18:00.