Lazio-Napoli, le probabili formazioni: le scelte di Baroni e Conte

La Lazio di Baroni ha ottenuto soltanto una vittoria con le big del nostro campionato e lo ha fatto proprio con il Napoli nella gara di andata giocata al Maradona. In Coppa Italia, Marco Baroni ha avuto la meglio su Antonio Conte e, quest'oggi alle ore 18:00, ci sarà il terzo scontro stagionale tre le due squadre. Il Napoli è reduce da due pareggi in Serie A e dovrà fare a meno di Spinazzola, Olivera e Neres che sono alle prese con diversi infortuni; la Lazio invece è riuscita a recuperare in extremis Dia, i calciatori fermi ancora ai box sono Patric, Vecino e Hysaj, Pellegrini non è in lista campionato. Queste le probabili formazioni di Lazio-Napoli.

Le probabili formazioni di Lazio-Napoli

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Pedro, Zaccagni; Castellanos.

A disp.: Mandas, Furlanetto, Lazzari, Gigot, Provstgaard, Dele-Bashiru, Belahyane, Basic, Tchaouna, Noslin, Ibrahimovic, Dia.

All.: Baroni.

NAPOLI (3-5-2): Meret; Rrahmani, Buongiorno, Juan Jesus; Di Lorenzo, Anguissa, Lobotka, McTominay, Mazzocchi; Raspadori, Lukaku.

All.: Conte

Lazio-Napoli, il quadro arbitrale completo

ARBITRO: MASSA

ASSISTENTI: PERROTTI – ROSSI L.

IV: PAIRETTO

VAR: ABISSO

AVAR: SOZZA