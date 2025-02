AMARCORD | Lazio-Napoli 1-0, 120 anni e Immobile a deciderla

Poche ore e si accenderanno i riflettori allo stadio Olimpico di Roma per la sfida tra Lazio e Napoli. Una gara che negli ultimi anni ha dato sempre grande spettacolo in campo a suon di gesta di importanti campioni da una parte e dall'altra.

L'amarcord di questo match ci riporta al Lazio-Napoli terminato 1-0 l'11 gennaio del 2020, quando i biancocelesti, guidati da Inzaghi sulla panchina, hanno ottenuto la decima vittoria consecutiva battendo i partenopei grazie al gol di Ciro Immobile a pochi minuti dal termine. Il miglior dei modi per festeggiare i 120 anni di compleanno per la polisportiva più antica di Europa che in quella partita giocò anche con la nuova divisa che richiamava quella della Lazio di Eriksson. Era la famosa Lazio del Covid, che incalzava vittorie su vittorie minacciando la vittoria dello scudetto, poi il virus mondiale che scombussolò gli equilibri calcistici.

Il tabellino

Lazio (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva (81' Berisha), Luis Alberto (90' Jony), Lulic; Caicedo (64' Cataldi), Immobile. All. Inzaghi

Napoli (4-3-3): Ospina; Hysaj, Di Lorenzo, Manolas, Mario Rui; Allan (84' Llorente), Fabian Ruiz, Zielinski; Callejon (88' Elmas), Milik, Insigne (91' Lozano). All. Gattuso

Arbitro: Daniele Orsato di Schio

Gol: 82' Immobile

Ammoniti: Lazzari, Manolas, Lulic, Mario Rui

La cronaca del match

28' – Insigne calcia direttamente in porta una punizione da posizione defilata, ma Strakosha alza in angolo il suo destro a giro.

42' – Tocco al limite di Immobile per Milinkovic-Savic e destro radente di quest'ultimo che Ospina blocca con bravura.

43' – Grande occasione per la Lazio: Mario Rui svirgola in area e Di Lorenzo allontana sulla linea un tentativo schiacciato al volo di Milinkovic-Savic.

68' – Palo di Zielinski. Incursione in area del polacco e destro a giro che centra il legno più lontano a Strakosha battuto.

76' – Iniziativa personale di Insigne, che incrocia con il destro e trova un miracoloso salvataggio a mano aperta di Strakosha.

82' – GOL DELLA LAZIO. Ospina traccheggia e perde palla, Immobile recupera e segna a porta vuota da posizione defilata, con Di Lorenzo che, nel tentativo di liberare nei pressi della linea, svirgola in rete.

Le dieci vittorie consecutive di quella Lazio

10 Fiorentina-Lazio 1-2

11 Lazio-Torino 4-0

12 Milan-Lazio 1-2

13 Lazio-Lecce 4-2

14 Sassuolo-Lazio 1-2

15 Lazio-Udinese 3-0

16 Lazio-Juventus 3-1

17 Cagliari-Lazio 1-2

18 Brescia-Lazio 1-2

19 Lazio-Napoli 1-0