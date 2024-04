Lazio, Luis Alberto e Felipe Anderson in campo senza fascia da Capitano: ecco chi la indossa

Si sta giocando la sfida tra Genoa e Lazio, prima gara della 33esima giornata di Serie A. La squadra biancoceleste di Igor Tudor, dopo il successo in casa contro la Salernitana, torna a giocare in trasferta.

Con Ciro Immobile assente per infortunio, in attacco gioca Castellanos, supportato da Felipe Anderson e Luis Alberto. Proprio quest'ultimo, contro la Salernitana, ha indossato la fascia da Capitano, vista l'assenza del numero 17 biancoceleste. Questa sera però, al Luigi Ferraris di Genova, nel match contro i rossoblù, non è lo spagnolo ad indossarla, e neanche Felipe Anderson, spesso diventato Capitano in loro assenza, ma Adam Marusic, esterno biancoceleste arrivato nella Capitale l'estate del 2017.