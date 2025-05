L’Estudiantes rende omaggio a La Bruja Veròn, padre di Juan Sebastián: il commento della Lazio

Il mondo del calcio piange la scomparsa di Juan Ramón Verón, storico centrocampista argentino e figura di grande rilievo negli anni ’60 e ’70. Padre dell’ex attaccante biancoceleste Juan Sebastián Verón, Juan Ramón ha lasciato un segno profondo nella storia del calcio sudamericano, diventando un simbolo di talento e passione che ha trasmesso anche al figlio. La sua morte segna la fine di un’epoca e commuove tifosi e addetti ai lavori in tutto il mondo.

L'Estudiantes de La Plata, club in cui ha militato La Bruja Veròn e di cui è stato una leggenda, ha voluto rendere omaggio all'ex calciatore con un commovente messaggio sul proprio profilo X.

L'Estudiantes de La Plata annuncia con profondo dolore la scomparsa di Juan Ramón Verón, simbolo indiscusso della nostra storia, simbolo assoluto della nostra identità e simbolo eterno dell'impegno, dell'umiltà e dell'appartenenza che contraddistinguono il Club. Juan Ramón aveva 81 anni ed era accompagnato dalla sua famiglia, ricevendo l'affetto di tutti i suoi cari. Nato a La Plata il 17 marzo 1944, Juan Ramón Verón è stato una figura centrale nell'epoca più gloriosa dell'Estudiantes. Membro della squadra campione del Torneo Metropolitano del 1967, tre volte campione della Copa América (1968, 1969 e 1970), campione della Coppa Interamericana del 1969 e autore dell'indimenticabile gol all'Old Trafford che sigillò la Coppa Intercontinentale il 16 ottobre 1968, la sua carriera rimane una delle più significative del calcio argentino. Calciatore eccezionale, è stato anche un allenatore impegnato e un modello umano essenziale per intere generazioni. Il Club è vicino al nostro presidente Juan Sebastián Verón e ai suoi cari in questo momento difficile per tutti i membri della famiglia Albirroja. Qualsiasi notizia relativa al funerale sarà comunicata a tempo debito attraverso i canali appropriati. L'Estudiantes saluta oggi una delle sue più grandi leggende. La sua eredità, la sua integrità e il suo esempio vivranno per sempre nella memoria dell'istituzione.