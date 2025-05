Giuffredi, ag. Zaccagni e Folorunsho: "Zac? Prematuro parlare di mercato. E su Michael..."

Nonostante manchi più di un mese all'inizio del calciomercato, i vari club di Serie A iniziano a fare proprie valutazione sulle future mosse per rinforzare le proprie rose. L'agente di diversi calciatori del campionato, Mario Giuffredi, è intervenuto ai microfoni di RadioKissKiss per rivelare gli ultimi aggiornamenti sui propri assistiti: sul capitano biancoceleste, Giuffredi resta chiaro: il rinnovo con il club è recente, e la volontà del numero 10 è quella di rimanere tra le fila laziali; diverso il discorso sull'ex Lazio, Michael Folorunsho, attualmente in prestito alla Fiorentina.

Il centrocampista non sarà probabilmente riscattato dalla Viola, e tornerà quindi al Napoli, ma è ancora da chiarire la sua permanenza o meno in azzurro. Ma lo stesso agente ha rivelato: "Vedremo che dirà il mercato". Presupponendo la possibilità che possa tornare sul mercato con la nuova sessione estiva.

Di seguito alcune dichiarazioni rilasciate da Mario Giuffredi, agente di Mattia Zaccagni e Michael Folorunsho, ai microfoni di RadioKissKiss.

Giuffredi a Radiokisskiss su Zaccagni

Zaccagni? In passato è sempre stato apprezzato dal Napoli, non so se piaccia a Conte perché con lui non ne ho mai parlato. È fresco di rinnovo, è prematuro parlare di mercato. La sua volontà è quella di restare alla Lazio e va rispettata.

L'agente su Folorunsho