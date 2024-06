Euro2024 | Clamoroso nel Gruppo E: tutte a 4 punti. Ecco chi si qualifica agli ottavi

Oggi pomeriggio sono andate in scena le ultime due partite del Gruppo E: Ucraina-Belgio, terminata 0-0, e Slovacchia-Romania, conclusasi anch'essa in pareggio, 1-1. In virtù di questi risultati, le quattro Nazionali salgono a quota 4 punti: questa è la prima volta nella storia degli Europei che tutte le squadre di un girone terminano a pari punti, un vero e proprio primato destinato a durare nel tempo vista la bassissima probabilità che ciò riaccada.

Belgio, Ucraina, Slovacchia, Romania tutte a 4: chi passa?

In un caso così particolare, i criteri da seguire per decretare una classifica è il seguente: si guardano prima gli scontri diretti (che anche in questo caso sono in perfetta parità) e successivamente la differenza reti negli scontri diretti. La Romania e il Belgio in questo caso vantano un +1, segue la Slovacchia con 0 e infine l'Ucraina che, con uno score di -2, viene inaspettatamente eliminata da ultima del Gruppo ed esce dal torneo anticipatamente.

Per decretare chi è arrivata prima tra Romania e Belgio (pari anche a differenza reti) si segue un ulteriore criterio, ovvero i gol fatti: la Romania ne ha segnati 4, mentre il Belgio solo 2.

Ricapitolando:

Prima classificata: Romania

Seconda classificata: Belgio

Terza classificata (migliore terza): Slovacchia

Quarta classificata (eliminata): Ucraina

I prossimi incontri:

Lukaku e compagni troveranno la Francia di Mbappè agli ottavi, la Slovacchia una tra Portogallo, Spagna e Inghilterra (non fortunatissimi) mentre la Romania una delle migliori terze. L'inizio dei turni ad eliminazione diretta di questo Euro2024 sta iniziando a prendere forma.