Il Tempo | Altra amichevole estiva per la Lazio: il probabile avversario

La data del raduno per la Lazio guidata da Baroni si sta avvicinando. Il club biancoceleste, dopo alcuni giorni di preparazione a Formello, si sposterà ad Auronzo per il ritiro estivo e le prime partite amichevoli. Secondo Il Tempo, il calendario delle partite amichevoli potrebbe espandersi. Dopo l'incontro internazionale con l'Hansa Rostock, prevista per il 27 luglio in Germania, la Lazio avrà un altro test match all'inizio di agosto (probabilmente il 3) contro il Frosinone allo stadio Stirpe.