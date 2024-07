CdS | Lazio, spunta un nuovo terzino: arriverebbe dalla Spagna

Il numero di nuovi acquisti per la Lazio è arrivato a tre, ma tra le priorità manca ancora un terzino sinistro. Juan Cabal sembrava essere il candidato principale, ma la trattativa è stata sospesa e ora il giocatore sembra vicino al Rennes. Il direttore sportivo Fabiani sta esplorando altre opzioni: giovedì ha incontrato i rappresentanti di Nuno Tavares e, secondo Il Corriere dello Sport, ha avviato i colloqui anche con Javi Galan, che potrebbe lasciare l'Atletico Madrid.

Chi è Galan, il terzino che piace alla Lazio

Javier Galan Gil, 29 anni, sarebbe l'unico acquisto "over" di questa estate. Compirà trent'anni a novembre e lascia l'Atletico Madrid dopo un anno. È stato richiesto da Simeone nell'estate del 2023 e acquistato dal Celta Vigo per 3,5 milioni. A gennaio è stato ceduto in prestito alla Real Sociedad, ma ora è tornato e si prepara a partire nuovamente. Il suo contratto con l'Atletico scade nel 2026, ma il club intende cederlo per una cifra tra i 5 e i 7 milioni. È gestito dalla You First, la stessa agenzia di Luis Alberto. Ci sono stati contatti e potrebbero essercene altri. L'arrivo del terzino completerebbe il piano di ricostruzione di Fabiani, che mira ad aggiungere giocatori giovani e dinamici, ma anche un elemento di esperienza. L'acquisto di un terzino serve a rafforzare la fascia e a evitare che Marusic debba continuamente cambiare posizione.