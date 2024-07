CdS | La Lazio tiene pronta l'alternativa a Castellanos: la situazione

La Lazio contniua a muoversi sul fronte offensivo. Dopo gli arrivi di Noslin e Tchaouna, potrebbe esserci ancora spazio per nuovi acquisti. Se dovesse arrivare un'offerta significativa per Castellanos, che potrebbe portarlo a tornare al Girona, la dirigenza biancoceleste si concentrerebbe maggiormente su Samed Bazdar. Il giovane del Partizan Belgrado, classe 2004, è un giocatore che la Lazio sta monitorando attentamente. La sua valutazione è intorno ai 3-4 milioni di euro e si unirebbe a Noslin e Immobile. Il suo nome era già emerso qualche settimana fa, ma con l'incertezza crescente sulla posizione dell'argentino, l'interesse per Bazdar è stato riacceso, secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport. I prossimi giorni e il ritiro di Auronzo saranno cruciali per chiarire la situazione: prima di tutto si definirà il futuro di Taty, e poi si valuterà l'acquisto del talento serbo.