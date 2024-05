Lazio-Empoli, tutti gli eventi in programma per oggi

Domani sarà una giornata di festa. Sì, si gioca Lazio-Empoli, ma è anche la giornata di celebrazione del Primo Scudetto a cinquant'anni esatti dal trionfo. Il 12 maggio 1974 Chinaglia e compagni hanno conquistato il primo tricolore e oggi, 12 maggio 2024, chi è rimasto di quella squadra scenderà nuovamente in campo per prendersi l'ovazione del pubblico.

La giornata inizierà con la Lazio paracadutismo

Come riportato dal Corriere dello Sport nei giorni scorsi, la giornata di festa inizierà intorno alle 9 con la Lazio paracadutismo che scenderà portando a terra, tra fumoni bianchi e celesti, una bandiera tricolore di 220 metri quadrati e un’altra, la stessa esibita all’Olimpico nel 2014, di sessanta metri con la scritta “grazie ai ragazzi del ‘74”. In seguito è prevista una cerimonia a Tor di Quinto e un momento di raccoglimento accanto al busto di Tommaso Maestrelli e la Polisportiva svelerà una nuova targa dedicata al primo scudetto della Lazio.

La festa allo stadio

Dopodiché ci si sposterà all'Olimpico e, come si legge nel comunicato ufficiale della Lazio, “domenica 12 maggio avrà nell’annullo commemorativo che celebra i 50 anni del primo Scudetto il primo evento ufficiale. L’evento si svolgerà all’interno della sala stampa dell’Olimpico alle ore 10:45. Da quel momento in poi, l’attenzione sarà tutte rivolta al campo di gioco, sul quale torneranno i fautori di quelle epiche gesta. I calciatori, e in alcuni casi i loro eredi, verranno chiamati a ricevere l’applauso delle decine di migliaia di sostenitori che saranno presenti sugli spalti - così come dei calciatori che oggi compongono la rosa biancoceleste -, per poi essere tutti coinvolti in un lungo abbraccio virtuale, effettuando l’intero giro di campo.”

Dopo la partita si potrà andare ancora all'Auditorium Parco della Musica per assistere all'ultima tappa della mostra itinerante “Meravigliosa”, che sarà visitabile dalle 14.30 alle 17.30.

L'abbraccio dei tifosi

I tifosi non faranno di certo mancare il loro amore agli eroi e ai familiari della squadra del 74 e, stando agli ultimi dati, saranno presenti in più di 50mila ad assistere a una celebrazione storica.