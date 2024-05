Saudi Pro League, l'Al-Hilal di Milinkovic vince lo scudetto con tre giornate d'anticipo

Alla sua prima stagione in Arabia Saudita, Sergej Milinkovic Savic ha già vinto il campionato. L'Al-Hilal, infatti, oggi si è laureato campione d'Arabia con tre giornate d'anticipo. Sono ben 12 i punti di vantaggio sulla seconda in classifica, l'Al-Nassr di Cristiano Ronaldo, che ormai non può fare più nulla per raggiungere la capolista.

Lo zampino di Milinkovic

La partita che ha permesso all'Al-Hilal di vincere il campionato è stata contro l'Al-Hazem ed è finita 4-1, con proprio Milinkovic a mettere l'ultimo sigillo sulla sfida segnando l'undicesimo gol in campionato.